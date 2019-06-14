​За гибель репортера на Донбассе итальянцы требуют от Украины миллионы евро компенсации

В трибунале итальянского города Павия 14 июня состоялось одно из последних судебных заседаний по делу нацгвардейца Виталия Маркива, обвиняемого в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе пять лет назад.

Перед судом присяжных с итоговым словом выступили адвокаты гражданских истцов - семьи погибшего фотографа Андреа Роккелли и журналистских организаций, передает Радио Свобода.

Они заявили о поддержке версии обвинения. Согласно ей, подсудимый военнослужащий Национальной гвардии Украины Маркив 24 мая 2014 года, выполняя боевую задачу, предоставлял информацию Вооруженным силам Украины о месте пребывания иностранных журналистов у фабрики Zeus Ceramica на оккупированной тогда террористами территории у Славянска Донецкой области.

Соответственно, представители гражданских истцов согласились с тезисом обвинения, по которому Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск, а не от пророссийских боевиков, которые также стреляли из тяжелого оружия. Защитники положительно говорили о поведении сепаратистов, цитируя своих свидетелей-журналистов, чем опровергали причастность боевиков к смерти гражданских иностранцев, сообщает издание.

Адвокат Алессандра Баллерини, защитница семьи Роккелли, резко осудила Украину за "бездействие в расследовании обстоятельств и причин смерти итальянского фотографа". Таким образом, убеждена защитница, оскорблено достоинство родителей погибшего, которые потеряли доверие к украинской власти. Адвокат требует от суда присяжных назначить уплату компенсации семье Роккелли на сумму 1 млн евро - по 500 тыс. евро для матери и отца погибшего. Для гражданской жены погибшего Баллерини просит 800 тыс. евро. Отдельное денежное возмещение предложенное другим адвокатом для сестры фотографа.

Защитник от ассоциации фотографов фриленсеров Cesura Lab со своей стороны попросил 15 тыс. евро компенсации от гражданского ответчика (государства Украина). Эти средства, по его словам, будут направлены на организацию профессиональных курсов для журналистов в Италии.

Адвокат и политик Джулиано Пизапия, представляющий Союз итальянской прессы FNSI и областную Ассоциацию журналистов Ломбардии, не озвучил денежной суммы возмещения, передав судье письменный вариант требований своей стороны. Он отметил, что деньги будут использованы для защиты итальянских журналистов.

Впереди последние три заседания суда, который длится с 6 июля 2018 года. В следующую пятницу с речью выступит ведущий защитник подсудимого Раффаэлле Делла Валле и адвокат-представитель Украины - Никколо Бертолини Клеричи, 5 июля итоги защиты огласит адвокат Донателла Рапелли. Вердикт ожидается 12 июля.

Почти два года 29-летний нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии находится под стражей в тюрьме в Милане. 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери.