Зеленский назначил главой Госпогранслужбы полковника Дейнеко

Президент Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы полковника Сергея Дейнеко.
Об этом говорится в указе президента №403/2019 от 13 июня.
"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в документе.
Сергей Дейнеко - ранее был начальником Луганского пограничного отряда.
В 2014 году за особые заслуги он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.
31 мая Зеленский уволил главу ГПСУ Петра Цигикала, который возглавил ведомство в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко.
При президенте Петре Порошенко Цигикал построил стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии менее чем за четыре года.