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Зеленский назначил главой Госпогранслужбы полковника Дейнеко

Ранее он был начальником Луганского погранотряда.

Зеленский назначил главой Госпогранслужбы полковника Дейнеко
Сергей Дейнеко
Фото: Lb.ua

Президент Владимир Зеленский назначил главой Государственной пограничной службы полковника Сергея Дейнеко.

Об этом говорится в указе президента №403/2019 от 13 июня.

"Назначить Дейнеко Сергея Васильевича главой Государственной пограничной службы Украины", - говорится в документе.

Сергей Дейнеко - ранее был начальником Луганского пограничного отряда.

В 2014 году за особые заслуги он был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

31 мая Зеленский уволил главу ГПСУ Петра Цигикала, который возглавил ведомство в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко.

При президенте Петре Порошенко Цигикал построил стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии менее чем за четыре года.

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