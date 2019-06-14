ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА ПАРТІЇ "ГОЛОС"

Політична програма партії "Голос"

Справедливість варта того, щоби битися за її перемогу

Українцям потрібні судді, яких поважають за професійність, чесність іпринциповість,а не впливовість і заможність. Ми перезавантажимо судову систему —нарешті по-справжньому, а не косметично.

Ми не зупинимось, покипрокурори та поліцейські не почнуть захищати людей від злочинів, а не злочинців —від гніву людей.

Ми хочемо бачити, як в тюрму сідають корупціонери за вкрадені мільярди, а не прості люди за сфабрикованими справами. І сповнені політичної волі, щоб це стало реальністю.

Правосуддя, яке захищатиме

Ми хочемо заснувати в Україні реальне правосуддя. Нам набридло спостерігати, як суди відпускають злочинців і ув'язнюють безневинних. Ми не допустимо, щоб недостойні люди за хабар ставали суддями й прокурорами і вершили правосуддя іменем України. І не будемо мовчки спостерігати за тим, як спаплюжена система правової освіти замість вартових права виховує корупційних посередників. Ми знаємо, як це змінити. І почнемо з «суддів над суддями».

Корупція означатиме тюрму

Людей, які вчиняють великі злочини та обкрадають країну, в Україні не карають. Навпаки, вони почуваються в безпеці й можуть сміятисянамв обличчя. Але все це має змінитися.

Вже створені антикорупційні структури, які мають доповнювати одна одну. НАЗК перевіряє декларації чиновників та відслідковує, як вони живуть, НАБУ розслідує великі корупційні злочини, САП висуває обвинувачення від імені держави і захищає наші з вами інтереси у справах проти корупціонерів, а Антикорупційний суд скоро розпочне розглядати справи й виносити вироки топ-корупціонерам. Проте зараз ці структури не працюють злагоджено, а керівництво САП та НАЗК не виконує своєї роботи та підіграє корупціонерам.

Ми знаємо як налагодити ефективну антикорупційну систему, що покладе край безкарності масштабних корупціонерів.

Ми станемо багатшими

Україна—країна,що має достатній потенціал, аби стати сучасною європейською державою, забезпечити гідний рівень життя своїх громадян.

Українці —технологічна нація здостатньо високим рівнем освіти. Ми здатні побудувати потужну високотехнологічну економіку, нового «східноєвропейського тигра».

На заваді цьому ривку стоять кілька олігархічних кланів, які контролюють значну частину економіки та державного апарату. Допоки олігархію в Україні не знищено як явище, ми не зможемо досягти економічного прориву і стати багатою країною. Саме тому ключовою нашою ініціативою буде масштабна деолігархізація економіки України. Олігархи мають стати звичайними бізнесменами.

Україна матиме високотехнологічну економіку

Стрімкий розвиток української IT-індустрії демонструє нам, як швидко українці здатні розбудовувати сучасну економіку, якщо їм не заважає репресивний державний апарат чи олігархічні монополії.

Ми хочемо масштабувати успішний досвід розвитку інформаційних технологій в Україні на всю нашу економіку —і досягти таким чином стрімкого економічного прориву. Втім, ми не маємо ілюзій: намагання побудувати в країні успішну технологічну економіку неодмінно викличе опір з боку олігархів. Вони не здадуть без бою своїх монополій, свого контролю над економікою та політикою.

Олігархи стануть законослухняними громадянами

Ми перекриємо для олігархів можливість монополізувати економічні галузі, призначати своїх людей на державні посади та контролювати ЗМІ. Десяток «хазяїв життя» не має права контролювати національну політику та інформаційне поле(чотири олігархічні групи контролюють близько 75% телевізійного ринку країни), розставляти своїх людей на ключові посади в державі і використовувати захоплені таким чином державні структури для просування інтересів власного бізнесу.

Ми завдамо удару одночасно по всіх джерелах впливу олігархів: економічних монополіях, контролю над медіа та політикою. Для цього ми застосуємо антимонопольне законодавство, призначимо готових до боротьби з олігархами професіоналів у ключові державні регулятори, запровадимо жорсткі вимоги до редакційної незалежності медіа. Ми також використаємо потенціал сучасних інформаційних технологій, які дозволяють ефективно збирати й аналізувати інформацію щодо членів олігархічних груп.

Україна матиме стабільні державні фінанси та розвинену фінансову систему

Деолігархізація, антикорупційна система і сучасні технології дозволять нам ефективно і прозоро накопичувати й витрачати державні кошти та зрештою —планувати бюджет змін на перспективу. Це дасть Україні можливість не втрачати, а нарощувати темп розвитку, а нам з вами —впевненість у власному майбутньому.

Громадяни України мають нарешті пишатися тим, як використовуються їх податки, — це наші гроші, на які держава повинна забезпечувати нам комфорт і безпеку. Сплата податків має стати вигідною інвестицією у спільний добробут.

Економіка має жити, а не імітувати життя

У нас є всі можливості, щоб мати якісні дороги та адекватні комунальні витрати, — не завдяки популізму, а за умови розумного використання державних і приватних ресурсів. Саме так ми будемо зміцнювати енергетичну незалежність України і зменшувати вплив Росії на український експорт, спрощувати процедури торгівлі та посилювати економічні зв’язки з Європою.

Держава для людини, а не громадянин для чиновника

Держава —це не бюрократія, чиновники та політика. Держава —це люди, ми з вами.

В Україні держава підтримує освіту і медицину, існує ціла система соціальної підтримки та пенсій —на все це витрачається майже половина всіх державних видатків у країні.

Але цей шалений ресурс використовується нерозумно та неефективно, без урахувань реальних потреб конкретних живих людей. В медицині продовжують фінансуватися медичні заклади —замість лікування пацієнтів, в освіті залишаються застарілі підходи до викладання і фінансується кількість замість якості, в соціальній сфері кошти не спрямовані на потреби найбідніших громадян. Від цього страждає здоров’я та якість життя українців, наші школи та виші не дають освіти європейського рівня, мільйони людей мають доходи нижче реального прожиткового мінімуму.

Ми прагнемо змінити соціальну сферу в Україні, для цього зробимо політику якіснішою, раціональнішою. Ми застосуємо сучасні цифрові технології та європейські підходи до управління.

Якісна та доступна медицина

Ми завершимо реформу охорони здоров’я за принципом «гроші ходять за пацієнтом» і досягнемо того, щоби держава справедливо платила за необхідні медичні послуги для пацієнтів на всіх рівнях допомоги —як у сімейного лікаря, так і у спеціалізованих лікарнях (на стаціонарі). Нелюдські умови у медичних закладах відійдуть у минуле. Лікар зможе отримувати гідну винагороду за якісні медичні послуги, а не шукати додатковий заробіток в Україні або за її межами.

Освіта має шукати таланти, наука — будуватися ними

Ми віримо, що всі діти народжуються талановитими. Ми хочемо, щоб школа працювала на виявлення та розвиток талантів кожної дитини, а не на заучування інформації. Ми підвищимо престижність професійної освіти серед молоді. Профосвіта зможе стати першим кроком на шляху до гідної кар’єри. Університети перетворяться на осередки вільної думки, що конкурують між собою якістю освіти і наукових результатів. Розвиток науки нарешті повернеться у фокус державної політики і стане стратегічним пріоритетом.

Впровадимо справедливуі гнучку соціальну політику

Соціальна політика буде сформована, виходячи з реальних потреб і можливостей бюджету, а процедури отримання допомоги нарешті стануть прозорими і зручними.

Культура — місце сили й духу, а не майданчик для бездуховних і знесилених. В Україні мають постати й зміцніти нові, сучасні культурні традиції, що остаточно об'єднають українську націю, цементуючи її ідентичність.

Нові підходи до політики та управління державою

Ми замінимо найслабшу ланку в державі — неефективну владу, сформовану політиками старої генерації, непорядними і непрофесійними управлінцями, які 28 років крали в українців їхнє майбутнє.

Саме для цього ми ведемо в парламент людей нової якості — команду молодих, патріотичних і успішних українців, які продемонструють абсолютно нові стандарти політики, перебудують систему управління державою і покажуть результат. Ми хочемо повернути віру людей в успішне майбутнє в Україні.

Держава має працювати не для того, щоб утримувати дорогу бюрократичну машину,— вона має надавати людині якісний сервіс. Ми кардинально змінимо український державний апарат за допомогою сучасних підходів та цифрових технологій.

Парламент: від кривого дзеркала до прозорості

Парламент буде місцем ухвалення рішень, яких потребують люди, а не рядком неефективних витрат у державному бюджеті.

Зробимо державний апарат компактним та ефективним

Ми зробимо державний апарат компактним і ефективним, а також скоротимо непотрібну частину його функцій. Наша ціль —щоб громадянин не стикався з чиновником, а держава через сучасні електронні інструменти надавала якісні державні послуги людям і бізнесу.

Сильніші разом з європейською безпекою і дипломатією

Основа надійної оборони — віддані своїй справі, професійні й забезпечені військові. Ми вибудуємо управління армією за стандартами НАТО і дамо військовим можливість займатися бойовою підготовкою, а не стосами паперів.

Тим, хто завершив військову службу, держава забезпечить реабілітацію, адаптацію до мирного життя і привілейований статус. Ми гарантуємо визнання і соціальну підтримку кожному, хто захищає Україну від агресора зі зброєю в руках.

Ми не здамо позиції на дипломатичному фронті: тиск та ізоляція Росії на світовій арені мають посилюватись, а Україна — повернутись до європейського цивілізаційного і безпекового простору.

Ми застосуємо весь дипломатичний арсенал, щоб якнайшвидше припинити вогонь і стабілізувати ситуацію на Донбасі, а згодом — відновити територіальну цілісність України. Крим —це Україна і не стане розмінною монетою будь-яких домовленостей.

Боронитимемо тих, хто боронить Україну

Військовий має пишатися своїм ремеслом. Держава мусить цінувати життя військового. Фундамент Збройних сил України — це люди, віддані своїй справі професіонали. Ми створимо умови для якісного забезпечення, підвищення навичок, армійського і професійного зростання, комфорту власного побуту та побуту родин військових. Захисник має відчувати надійний тил та підтримку держави.

Забезпечимо неминучість перемоги

Наша кінцева мета—повернення наших територій та перемога у війні за право України на самовизначення.

Ми категорично проти будь-яких планів, що передбачатимуть перебування в органах влади чи місцевого самоврядування представників терористичних груп, керованих Кремлем. Мир, куплений ціною бодай часткової втрати суверенітету на користь російського агресора, ніколи не буде сталим: він здатний призвести до ще більшої війни на території України.

Ми зробимо все необхідне для безкровної деокупації загарбаних територій і безпечну реінтеграцію людей, яких Росія зробила заручниками, їх повернення до нормального, гідно життя. Для нас є принципово важливим припинення вбивства українських громадян. Це злочин, відповідальність за який несе Росія. Наші надії ми підкріпимо реальними діями, котрі наблизять нашу перемогу. Перемогу українського духу. Перемогу справедливості.

Будемо підтримувати внутрішньо переміщених осіб та піклуватись про українців на окупованих територіях

Внутрішньо переміщені особи — це наші люди, наш потенціал розвитку країни та повернення захоплених територій.

Внутрішньо переміщеним особам і громадянам України, що вимушені проживати на окупованих територіях, буде приділено належну увагу.

Наблизимо повернення Криму

Ми не торгуємо Кримом. Крим — не розмінна монета в переговорах з агресором. Крим — це Україна. Це наш принцип, і ми будемо його неухильно застосовувати.

Доб’ємося гідної позиції України на міжнародній арені

Основою зовнішньої політики України буде курс на набуття членства в ЄС та посилення безпеки України за рахунок приєднання до НАТО.

З повною версією програми партії можна ознайомитися за посиланням.