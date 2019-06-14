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Избрание Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, - советник Трампа по нацбезопасности

Мир на Донбассе – это ключевой шаг в улучшении отношений между США и Россией.

Избрание Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе, - советник Трампа по нацбезопасности
Фото: John Bolton\twitter

Советник Президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает избрание Президентом Владимира Зеленского новой возможностью для достижения мира на Донбассе. Об этом он сообщил у себя в твиттере.

"Мы с Волкером (спецпредставитель США по вопросам Украины) встретились сегодня, чтобы обсудить переговоры по Украине, и согласились с тем, что избрание Президента Зеленского создает новую возможность для достижения мира на Донбассе", - отметил Болтон.

Он также подчеркнул, что мир на Донбассе - это ключевой шаг в улучшении отношений между США и Россией. По его словам, крайне важно, чтобы Россия также в несла в это свою лепту и приняла серьезное участие.

Напомним, 31 мая президент Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Во время встречи состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе, а также о реальных бизнес-проектах, однако точная дата встречи еще неизвестна.

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