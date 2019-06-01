Трамп пригласил Зеленского посетить Вашингтон, - ZN.ua

Президент Украины Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, приглашение от Трампа Зеленский получил в пятницу, 31 мая, а визит в США может состоятся после встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Во время встречи «состоится предметный разговор по урегулированию конфликта в Донбассе», а также «о реальных бизнес-проектах».
Напомним, представитель США по вопросам Украины Курт Волкер ранее сообщил, что переговоры с Зеленским есть на повестке дня Белого дома, однако было неизвестно в каком формате они пройдут.
Также ранее сообщалось, что Трамп намерен встретиться с Путиным в июне на саммите "Большой двадцатки" в Японии.