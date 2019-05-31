Глава МИД Франции посетит Чернобыль

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в субботу, 1 июня, намерен посетить Чернобыльскую зону.

Об этом глава французского МИД заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу проинформировать, что завтра я буду посещать Чернобыль. Уже давно представитель иностранного правительства не посещал этот город и зону. Я еду туда, чтобы оценить нынешнее состояние реализации проекта по реабилитации и сохранению объекта Чернобыльской АЭС", - сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Напомним, накануне 33-летней годовщины аварии, произошедшей в 1986 году, было завершено строительства нового укрытия, возведенного над разрушенным зданием 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Общая стоимость строительства составила более 2,1 млрд евро.

Новый безопасный конфайнмент ЧАЭС - крупнейшая из когда-либо построенных подвижных наземных конструкций длиной 165 м, шириной 257 м, высотой 108 м и общим весом 36 тыс. тонн. Строительство объекта началось в апреле 2012 года.

30 ноября 2016 года был завершен первый этап процедуры надвижения (конфайнмента) на старый саркофаг в штатное положение на 4-й энергоблок.

Средства на строительство нового конфайнмента были собраны странами-донорами чернобыльского фонда "Укрытие", распорядителем средств является ЕБРР.