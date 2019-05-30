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Алжирец, совершивший взрыв во французском Лионе, оказался сторонником ИГИЛ

24-летний алжирец начал давать показания.

Алжирец, совершивший взрыв во французском Лионе, оказался сторонником ИГИЛ
Фото: leprogres.fr

Задержанный по подозрению в совершении взрыва в центре Лиона алжирец начал давать показания. Об этом сегодня сообщило французское издание "Еurope 1". Согласно сообщению, 24-летний алжирец заявил о причастности к "Исламскому государству".

В первые 48 часов после задержания мужчина отказывался давать показания, но сегодня заговорил. Он признался в совершении взрыва и сознался в причастности к ИГИЛ.

Подозреваемый сказал, что хотел нанести удар перед европейскими выборами, которые прошли через два дня после нападения, чтобы поднять популистские голоса и расизм, и спровоцировать мусульман Франции. Атаку мужчина планировал с прошлого года: начиная с марта 2018 он заказывал и покупал компоненты для взрывного устройства, затем сам собрал бомбу и систему дистанционного запуска.

Ожидается, что подозреваемому выдвинут обвинения, так как в противном случае срок его ареста завершится завтра утром.

Второй задержанный - брат названного алжирца. Начал ли он говорить с правоохранителями, не сообщается. Кроме того, правохранители задержали его родителей, но сегодня отпустили за отсутствием доказательств соучастия в организации взрыва.

Напомним, в результате взрыва в центре французского Лиона пострадали 13 человек. 24 мая полиция задержала двух подозреваемых.

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