Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
Виктор Павлик хочет баллотироваться в парламент
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство (обновлено)
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
НФ решил сделать ставку на округа, - фракция
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
В Коломые нашли мертвыми известного адвоката и его жену (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Данилюк заявил об исчезновении из АП серверов с секретной информацией (обновлено)
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
ВОЗ признала "выгорание" болезнью
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
​Зеленский порекомендовал чиновникам есть шаурму, чтобы не "забронзоветь"
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
ГлавнаяМир

В России депутат принес на заседание кота в знак протеста против "мягких лапок"

Участники обсуждали введение запрета на онихэктомию - удаление когтей у животных.

В России депутат принес на заседание кота в знак протеста против "мягких лапок"
Фото: cтоп-кадр видео

Депутат заксобрания Свердловской области России Вячеслав Вегнер принес на заседание комитета по аграрной политике своего кота в знак протеста против онихэктомии (ампутация фаланг пальцев с когтем), которую проводят домашним животным.

Об этом сообщают российские СМИ.

В своем Facebook Вегнер позже написал, что на эту процедуру своих питомцев "отправляют варвары, которым жалко свои дорогие диваны, ковры и платья".

"Любишь котейку, люби и коготейки", - сказал он.

На заседании обсуждалось предложение запретить делать животным операцию "мягкие лапки", если для этого нет показаний. Запрет подобных операций предусмотрен Европейской конвенцией о защите животных. В итоге депутаты поддержали предложение Вегнера.

Напомним, в Украине с лета 2017 года ужесточили наказание по статье о жестоком обращении с животными. Так, издевательства над животными, совершенные с применением жестоких методов или из хулиганских мотивов, наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет. Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные с особой жестокостью или, если они привели к увечью или гибели, или совершенные группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

7 августа 2018 года в Одессе впервые в истории Украины было объявлено подозрение за жестокое обращение с домашними животными.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также