Курт Волкер сказал, что для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков.

США призвало Россию выполнить решение Международного трибунала ООН по морскому праву и немедленно освободить украинских моряков и корабли. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе интернет-конференции, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы полностью поддерживаем решение трибунала, и для России нет никаких законных оснований продолжать удерживать этих моряков", - подчеркнул он.

Посол который раз уже напомнил , что украинских моряков незаконно атаковали в международных водах, потом их незаконно транспортировали в Россию.

"С ними должны обращаться как с представителями иностранных правительственных вооруженных сил. Нет оснований удерживать их России. Мы призываем (Россию) немедленно их освободить", - отметил Волкер позицию США.

При этом он подытожил, что у России нет намерений выполнять решение Трибунала, и нет "никаких сил", которые заставят это сделать.

Напомним, Россия назвала "новую" причину, почему не может отпустить военнопленных моряков: потому что еще не завершены следствия по отношению к ним.

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Россия заявила, что не будет выполнять требования Международного трибунала.

Вечером, в тот же день, Московский рассмотрел апелляционные жалобы военнопленных украинских моряков и отклонил их. Суд оставил всех украинских военнопленных моряков под стражей до конца июля.