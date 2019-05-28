Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Информация о готовящемся назначении появилась на прошлой неделе, об этом заявлял глава АП Андрей Богдан.

"Мы считаем, что Министерство обороны, и соответствующий законопроект уже работает на сегодняшний день в Украине, СНБО должны возглавлять не профессиональные военные, там должны быть менеджеры по достаточным доверием западных партнеров, с уровнем знаний именно материального обеспечения армии и проведение максимально качественных изменений именно технического, вооруженного обеспечения нашей армии", - сказал Андрей Богдан.

Данилюк был министром финансов в 2016-2018 годах и уволился из-за ситуации в Государственной фискальной службе, где тогда был "полулегитимный и полностью управляемый" Гройсманом руководитель Мирослав Продан. Перед своей отставкой с должности Данилюк выступил в Верховной Раде с разгромной речью, обвинив государственные органы в коррупции и круговой поруке.