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Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии

Протоиерей заявил, что он клирик ПЦУ.

Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Фото: facebook.com/pokrovaSolomjanka

Почетный патриарх Филарет (Денисенко) издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

Об этом говорится на сайте бывшего Киевского патриархата.

Филарет решил наказать протоиерея за нарушение присяги священника и непослушание духовному руководству. 

В фейсбуке Трофимлюка говорится, что он клирик Православной церкви Украины, а УПЦ Киевского патриараха прекратила религиозную деятельность 15 декабря 2018 года. Поэтому любые распоряжения, опубликованные от имени УПЦ КП, протоиерей считает недействительными.

Трофимлюк был назначен ректором академии решением первого заседания синода ПЦУ 5 февраля в связи с избранием его предшественника Епифания предстоятелем церкви.

Напомним, Филарет настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он его патриарх. В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.

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