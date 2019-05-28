В суде над Омеляном зачитали обвинительный акт и объявили перерыв на три месяца

В понедельник, 27 мая, в Соломенском районном суде Киева состоялось очередное заседание по делу министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"27 мая 2019 года в Соломенском райсуде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании прокурором был объявлен обвинительный акт. Кроме того, суд определил порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Напомним, САП передала дело Омеляна в суд 22 февраля. Следствие считает, что, работая исключительно на госслужбе, он не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и хранить 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро наличными.

Чтобы скрыть состояние, Омелян якобы зарегистрировал машину на родного брата, но пользовался им с самого начала сам министр и его жена.

Подавая декларации за 2015-2016 годы, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Детективы НАБУ считают, что сведения в декларациях Омеляна за эти годы отличались от реальных более чем 8 млн гривен.