Антикорсуд начнет рассмотрение дела о декларации Омеляна 21 октября

Высший антикоррупционный суд назначил на 21 октября рассмотрение дела в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Как сообщается, решение было принято сегодня, 11 октября, на подготовительном заседании.

"Судебное разбирательство начнется 21 октября текущего года в 9:00", - сообщает пресс-служба.

Владимира Омеляна обвиняют в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации (ст. 366-1 Уголовного кодекса).

Напомним, САП передала дело Омеляна в суд 22 февраля. Следствие считает, что, работая исключительно на госслужбе, он не мог законно накопить достаточно денег, чтобы в 2015 году купить новый автомобиль премиум класса за 1,4 млн гривен и хранить 90 тыс. долларов США и 25 тыс. евро наличными.

Чтобы скрыть состояние, Омелян якобы зарегистрировал машину на родного брата, но пользовался им с самого начала сам министр и его жена.

Подавая декларации за 2015-2016 годы, министр не задекларировал право пользования указанным автомобилем, расходы на его приобретение, расходы на аренду дома в пригороде Киева и право пользования домом и земельным участком.

Детективы НАБУ считают, что сведения в декларациях Омеляна за эти годы отличались от реальных более чем 8 млн гривен.