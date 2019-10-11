​У Зеленского появился уполномоченный по СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченного по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Должность получил Роман Семенченко, говорится в указе №744/2019.

Это бывший сотрудник СБУ, который в последние месяцы при Викторе Януковиче возглавлял житомирское областное управление службы, а до назначения в Житомир в течение двух лет занимал должность заместителя начальника УСБУ в Днепропетровской области.

В 2016 году Семенченко уволился из СБУ.

Напомним, что Службу безопасности Украины возглавляет давний друг Зеленского Иван Баканов.