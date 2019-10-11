Для ареста Пашинского нет рациональных юридических аргументов, - юрист

В будущем Сергей Пашинский сможет обратиться в Европейский суд по правам человека и требовать компенсации от Украины за большое количество нарушений по его делу. Об этом заявил в эфире Украинского радио исполнительный директор общественной организации "Правозащитная инициатива", юрист, эксперт Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека в деятельности правоохранительных органов Михаил Каменев, передает Цензор.НЕТ.

Михаил Каменев отмечает, что хотя на протяжении двух лет Пашинский находился на свободе без инцидентов, под арест его почему-то отправили именно сейчас, хотя каких-то значительных событий не произошло.

"Даже при самом справедливом и честном следствии по делу Пашинского очень трудно объяснить, что произошло такого, что его надо отправлять в СИЗО, для этого нет рациональных юридических аргументов. А без этого теряется справедливость судопроизводства", – убежден Михаил Каменев.

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Дело было расследовано и закрыто, после чего в октябре этого года ГБР возобновило его расследование, что адвокат Андрей Федур назвал "правовым произволом".

Сам Пашинский называет "необоснованное повторное рассмотрение этого дела" местью заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова.