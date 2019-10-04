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ГБР сообщило о подозрении Пашинскому

Бывшему депутату припомнили инцидент на дороге в новогоднюю ночь.

ГБР сообщило о подозрении Пашинскому
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату Сергею Пашинскому.

Об этом говорится на сайте ГБР.

Пашинскому вменяют ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса (умышленное телесное повреждение) в связи с инцидентом, когда Пашинский ранил человека из пистолета.

Напомним, 31 декабря 2016 года Сергей Пашинский выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

По версии Пашинского, он с женой возвращался на автомобиле из кинотеатра домой в село Хлепча. На неосвещенной части дороги их машина чуть не врезалась в микроавтобус, который стоял на проезжей части без габаритных огней. Депутат вышел из салона автомобиля, чтобы выяснить в чем дело. В результате у него завязалась ссора с Химикусом, который якобы ударил Пашинского бутылкой по голове и сбил с ног. Лежа на земле, депутат выстрелил в ногу своему нападающему.

По версии Химикуса, Пашинский с самого начала конфликта достал пистолет, начав угрожать им, и именно за это получил бутылкой по голове. Также пострадавший утверждает, что Пашинский в воздух для предупреждения не стрелял, а сразу целился на поражение.

В ГПУ пришли к выводу, что Сергей Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными".

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