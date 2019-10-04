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Геннадий Труханов: на два дня Одесса стала центром обсуждения мировых тенденций

Четвертый год подряд Одесса становится площадкой для поиска интересных бизнес-идей и партнеров. В этом году география международного INVESTMENT PROMOTION FORUM ODESA 5T охватывает 24 страны. За два дня форум примет более 600 гостей, среди которых - послы стран, иностранные партнеры, представители крупных украинских и международных компаний.

По словам организаторов форума, пять лет назад муниципалитет поставил перед собой несколько задач: продвижение города на международной арене, создание условий для развития бизнеса и привлечения в город инвестиций. И сегодня успешно движется по всем направлениям.

« На два дня Одесса стала центром обсуждения мировых тенденций. Иностранные и украинские партнеры заинтересованы развивать с нами сотрудничество. Мы открыли наш город для инвестиций. За три года в Одессу привлечено более 190 млн. евро. А главное, у нас есть динамика роста», - рассказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Городской голова заявил, что в Одессе сегодня есть все условия и предпосылки для создания Свободной экономической зоны. Ее создание станет стимулом для развития экономики не только Одессы, но и всей Украины. Решение - за Киевом.

«Я уверен, Одесса может и должна стать международной площадкой для открытого диалога, реализации совместных внутренних и международных проектов», - подчеркнул Труханов.

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