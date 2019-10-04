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16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей

Еще 123 суда работают в составе 50% или меньше необходимого.

16 судов в Украине не работают из-за отсутствия судей
Фото: dduvs.in.ua

В Украине в 16 судах не осуществляется правосудие в связи с истечением срока полномочий у всех судей.

Об этом заявил председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко во время судебного форума, сообщает корреспондент LB.ua.

"Еще 123 суда работают в составе 50% или меньше необходимого", - добавил он.

"С 2016 года до 26 сентября этого года количество судей сократилась с 7140 до 4957 ", - сказал Овсиенко. Из них с 2017 по 2019 год 825 судей уволились по собственному желанию, 300 судей были уволены за совершение дисциплинарного проступка.

Напомним, летом 2019 года руководители судебных органов наметили шаги для преодоления кадрового кризиса в судах. Было принято решение в течение месяца-двух объявить и провести конкурсы на занятие вакантных должностей в местных судах, а также в судах с кадровым дефицитом 50% и больше. До конца года планируется завершить перевод судей в апелляционные и новосозданные местные суды.

ВККСУ также рекомендовали рассмотреть возможность ускорить проведение квалификационного оценивания и в приоритетном порядке аттестировать судей, у которых закончился пятилетний срок полномочий. Также планируется ускорить измерение нагрузки на судей и их утверждение Советом судей Украины.

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