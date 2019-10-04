Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире

Президент Беларуси пообещал, что у Украины никогда не будет проблем с севера.

Президент Владимир Зеленский в пятницу впервые встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Встреча началась в Житомире, куда лидеры приехали на второй Форум регионов.

В приветственном выступлении Зеленский сказал, что между Украиной и Беларусью "нет границ, потому что наши люди дружны, ментально близкие, одинаковые".

Лукашенко ответил примерно так же. "Благодарю вас от всей нашей делегации, она огромная - почти полтысячи человек приехали сегодня на близкую нам, можно сказать родную землю. Вы очень тонко заметили, что у нас, несмотря на границу, которую нас заставили выстроить, между людьми нет никаких границ, нет никаких кордонов. Мы понимаем друг друга, хотя и разговариваем на разных языках. Языки наши близки и понятны людям, и устремления также понятны", - сказал он.

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Лукашенко также добавил, что они с Зеленским давно заочно знакомы.

"Живьем встречаемся здесь, с глазу на глаз, чтобы еще раз сверить наши часы, пройтись по повестке дня наших отношений и договориться. Я почем-то убежден, что все, о чем мы договоримся, будет исполняться", - сказал он.

Лукашенко пообещал, что Украина никогда "не имела проблем с территории Беларуси и с Беларусью и никогда не будете иметь"."Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. Если новая власть захочет иметь с нами братские отношения, за нами дело не станет", - сказал президент Беларуси.

Зеленский после выступления Лукашенко пошутил, что если все договоренности будут исполняться, то нужно побольше договариваться.

Напомним, в июле Зеленский пригласил Лукашенко принять участие в Форуме регионов в Житомире. Президент Беларуси подтвердил свое участие в нем. Это \первая встреча президентов двух стран.

Раньше Лукашенко приглашал Зеленского на открытие II Европейских игр, которые проходили в этом году в Беларуси, но президент Украины тогда отказался от поездки в Минск.