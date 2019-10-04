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Госдепартамент США одобрил продажу 150 Javelin Украине

Общая сумма контракта не превысит 39,2 млн долларов.

Госдепартамент США одобрил продажу 150 Javelin Украине
Фото: wikimedia.org

Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение одобрить продажу Украине вооружения - 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования.

Агентство по оборонной безопасности сертифицировало продажу и уведомило о его возможности в четверг, 3 октября, передает Голос Америки.

Правительство Украины сделало запрос о покупке 150 ракет Javelin и десяти блоков прицельно-пуского оборудования. Украина также получит от США обучающие устройства, транспортную поддержку, вспомогательное оборудование, запчасти и другие элементы программы на общую сумму, не превышающую 39,2 млн долларов.

"Системы Javelin помогут Украине в создании долгосрочной инфраструктуры обороны для защиты суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

Агентство по оборонной безопасности подчеркивает, что продажа вооружения не изменит общий военный баланс в регионе. Сообщение о возможной продаже требуется по закону и не означает, что сделка завершена.

Ранее сообщалось, что этот контракт не является частью военной помощи Украине в размере $250 млн, одобренной Конгрессом ранее.

Напомним, первая партия "джавелинов" на 47 млн долларов поступила в Украину весной 2018 года. Посол Мари Йованович говорила, что за это оружие Украина не платила. Осенью 2017 года американское издание BuzzFeed со ссылкой на источники в американском правительстве написало, что прнзидент США Дональд Трамп не хочет давать Украине оружие бесплатно.

Вскоре после этого специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу. Летом 2019 года посольство США сообщило, что Украина впервые попросила США продать вооружение.

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