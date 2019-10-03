Путин похвалил "искреннее стремление" Зеленского урегулировать конфликт на Донбассе

"Если у него хватит политического мужества довести это до конца, он утвердится как честный политик".

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, передает Интерфакс-Украина.

"Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования (на Донбассе), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", - сказал Путин.

"Если у него (Зеленского) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".

"Это вроде бы неизбежно - он (Зеленский) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит "нормандском формате".

Против реализации выступил ряд украинских политсил, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.