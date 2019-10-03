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Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале

Спикер призвал членов парламента к приличию.

Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Фото: facebook/Владимир Струмковский

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, курить и "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале.

Об этом он сказал во время перерыва между рассмотрением законопроектов.

"Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, в том числе "айкос". Я не видел в зале табличек "айкос-френдли". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не нужно удовлетворять другие физиологические нужды", - сказал Разумков.

Это последнее замечание было намеком на появившееся накануне видео с депутатом Ильей Кивой из пророссийской фракции ОПЗЖ, на котором его запечатлели, когда он трогал себя за пах.

Другой депутат Александр Дубинский из "Слуги народа" ранее отметился тем, что обедал в зале Рады из судочка.

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