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ГАСИ упорядочила регистрацию разрешительных документов на строительство

В ведомстве надеются навести порядок в существующей разрешительной системе.

ГАСИ упорядочила регистрацию разрешительных документов на строительство
Фото: kremenchug.ua

Кадровые изменения в разрешительном департаменте ГАСК позволили наладить нормальный процесс отработки разрешительных документов на строительство. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Сегодня восстановлена нормальная рабочая коммуникация между Разрешительным департаментом и нашими территориальными органами. Взаимодействие происходит полностью с соблюдением требований законодательства. Например, если территориальный орган направляет положительное решение о выдаче разрешительного документа на объект строительства, то эта информация вовремя вносится Разрешительным департаментом в Единый реестр - без каких-либо необоснованных возражений», - отметил и.о. Председателя Госархстройинспекции Александр Строкач.

По его словам, на сегодня все управленческие решения направлены на восстановление прозрачности разрешительных процедур, обеспечение объективного, непредвзятого рассмотрения документов с соблюдением установленных сроков.

«Необходимо навести порядок в существующей разрешительной системе, обеспечить уже сегодня законное право субъектов градостроительства получать административные услуги в строительстве вовремя и без искусственных препятствий», - отметил Александр Строкач.

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