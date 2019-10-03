Сенцов раскритиковал ПАСЕ за возвращение делегации РФ

Украинский режиссер, освобожденный политзаключенный Олег Сенцов раскритиковал Парламентскую ассамблею Совета Европы за возвращение российской делегации, в то время, как в российских тюрьмах удерживают украинских политзаключенных.

Об этом Сенцов заявил во время дискуссии в ПАСЕ о вызовах со стороны авторитарных режимов международным механизмам по защите прав человека, передает «Укринформ».

«Большинство украинцев и я лично не приветствуем этот шаг (возвращение делегации РФ в ПАСЕ), потому что условия для этого, включая выполнение соответствующих резолюций и рекомендаций, российской стороной не выполнены. Ныне россияне считают это победой – что вернулись сюда, ничего не сделав, и продолжают работу, будто ничего не произошло. Я надеюсь, что это не так. Мы ничего не забыли. Посмотрим, что будет дальше», - подчеркнул Сенцов.

Он также напомнил, что сейчас в РФ содержатся не менее 86 граждан Украины, а Крым и Донбасс продолжают быть оккупированными.

«Агрессия против моей страны продолжается. Крым и Донбасс остаются оккупированными. По меньшей мере 86 украинцев, преимущественно крымских татар, содержатся в России. Кроме этого, по меньшей мере 227 человек находятся в тюрьмах оккупированного Донбасса, который контролируется Россией», - добавил освобожденный политзаключенный.

Сенцов выразил надежды, что Совет Европы будет способствовать освобождению удерживаемых Россией украинских политических заключенных.

Напомним, 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий. Ночью 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает РФ право голоса на заседаниях. Решение поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против, 10 - воздержались.

Из-за этих событий делегация Украины отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ. Кроме того, Украина, Грузия, Латвия, Литва и Эстония отказались участвовать в празднованиях, связанных с 70-й годовщиной создания Парламентской ассамблеи Совета Европы.