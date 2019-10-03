Рада приняла закон о защите права собственности

Документ останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур.

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №1056-1 о внесении изменений в законодательные акты Украины о защите права собственности, который вводит обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав и прекращает деятельность аккредитованных субъектов в сфере государственной регистрации прав.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Проект закона с технико-юридическими правками во втором чтении поддержали 284 депутата при необходимых 226 голосах.

"Основная цель законопроекта – снизить количество рейдерских захватов, фактически довести его до абсолютного нуля, и снизить затраты собственников корпоративных прав и недвижимости для защиты права собственности", – подчеркнул нардеп "Слуги народа" Николай Стефанчук.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, документ останавливает деятельность аккредитованных субъектов и повышает ответственность за нарушения регистрационных процедур.

Законопроект также внедряет принцип одновременности нотариального действия и государственной регистрации прав.

Напомним, сегодня, 3 октября Верховная Рада изменила систему аренды государственного и коммунального имущества. Теперь оно будет сдаваться в аренду на открытых аукционах через систему "Prozorro.Продажи". Соответствующий законопроект №1055-1 приняли во втором чтении и в целом 263 народных депутата.