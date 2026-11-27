Здавалося б, маючи захоплені українські землі, підприємства, елеватори, інфраструктуру та доступ до російського державного субсидування, окупанти мали б забезпечити відтворення аграрного виробництва.

Такі результати осінньої посівної кампанії під урожай 2027 року, які ми отримали в Центрі вивчення окупації внаслідок дослідження російської аграрної статистики та повідомлень окупаційних адміністрацій.

Мінус 39% площ озимих зернових у Криму. Майже на 58% менша розрахункова планова площа озимої пшениці на окупованому Запоріжжі. Понад 20% скорочення плану посівної на Херсонщині. І понад 20% невиконаного плану на Донеччині.

Фото: EPA/UPG

Запоріжжя. Куди зникли 275 тисяч гектарів пшениці?

Восени 2025 року на окупованій частині Запорізької області росіяни засіяли озимими культурами 538 тис. га. З них 475 тис. га припадало на пшеницю, 49 тис. га на ячмінь та 13 тис. га на ріпак. 12 листопада цього року окупаційне Міністерство АПК повідомило про засів 181,9 тис. га озимих культур. Зокрема, 140,4 тис. га пшениці.

Саме по собі порівняння проміжного результату з підсумком попереднього року було б некоректним. Якби росіяни не додали одну принципову деталь. Засіяні 140,4 тис. га пшениці становлять 70% цьогорічного плану.

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Нескладний розрахунок дає близько 200,6 тис. га запланованої озимої пшениці. Тобто навіть за умови повного виконання плану площа озимої пшениці скоротиться на 57,8% проти фактичних посівів минулого року.

Майже на 275 тисяч гектарів.

План озимого ячменю становить 28 тис. га проти 49 тис. га фактичних посівів минулого року. Скорочення на 43%.

Проте площі озимого ріпаку вже збільшилися з 13 до 22 тис. га. Відкладемо поки ріпак і повернемося до зерна.

Валовий збір зернових на окупованій частині Запорізької області у 2024 році становив 1,702 млн тонн. У 2025 році через неврожай скоротився до 1,261 млн тонн. А цього року лише станом на середину вересня росіяни відзвітували про 1,865 млн тонн.

Майже на 48% більше за минулорічний показник.

Врожай відновився. Але на наступний рік площі посівів пшениці планують скоротити більш ніж удвічі. Якщо взяти для розрахунку однакову врожайність у 30 центнерів з гектара, потенційна різниця в обсязі виробництва лише озимої пшениці становитиме понад 823 тис. тонн.

Зрозуміло, що це сценарний розрахунок. Проте вже сама можливість такого скорочення виробництва для аграрної економіки Запорізької області є серйозною проблемою.

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Крим. Пальне, логістика та мінус 201 тисяча гектарів

Загалом засіяно близько 366 тис. га. З них зерновими культурами лише 314 тис. га. Минулого року фактична площа озимих зернових становила 515,4 тис. Га. Скорочення на 39,1% до минулого року.

Херсонщина. Мистецтво виконувати скорочені плани

Окупаційна адміністрація Херсонської області повідомляє про виконання 97,3% плану посівної озимих культур. Станом на 18 листопада засіяно 443,6 тис. га із запланованих 455,7 тис. га.

На перший погляд, ситуація виглядає значно краще за Крим та Запоріжжя. Проте минулого року на окупованій Херсонщині засіяли понад 572 тис. га озимих. Про завершення посівної та навіть перевиконання плану відзвітували ще 12 листопада.

Тому навіть за повного виконання цьогорічного плану площі озимих скоротяться щонайменше на 116,3 тис. га. Або більш ніж на 20%. Лише пшениці та ячменю вже засіяно на 86 тис. га менше, ніж минулого року.

Донеччина та Луганщина. Посіяти, пересіяти, дочекатися врожаю

На окупованій Донеччині план озимої посівної цього року практично не відрізнявся від фактичних результатів минулого року. 191,3 тис. га проти 190,7 тис. га.

Проте станом на 24 листопада засіяно лише 152,5 тис. га. Минулого року посівна завершилася ще 13 листопада. Якщо суто математично екстраполювати такий темп, завершити посівну можна приблизно через 37 днів. Вже в новому році.

Луганщині ситуація дещо відрізняється. Планові площі озимих становлять 290 тис. га проти 286 тис. га фактичних посівів минулого року.

Проте вже 10 листопада російська «РосАгрохімслужба» повідомила про ймовірну необхідність підсівання або пересівання частини озимої пшениці на півдні області через недостатні запаси продуктивної вологи.

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Минулого року 97,8% усіх озимих площ Луганщини припадало саме на пшеницю. Тому аграрні ризики однієї культури фактично поширюються на весь озимий клин регіону.

Чому більше зерна не перетворюється на більше грошей?

Ще в серпні, досліджуючи перспективи посівної кампанії на окупованих територіях, ми прогнозували ризики скорочення площ. Насамперед через погіршення економічного становища аграрних підприємств. В жовтні ми окремо дослідили ситуацію з кредитуванням російського аграрного сектору.

За вісім місяців 2026 року обсяг кредитування АПК скоротився з 1,119 трлн до 1,003 трлн рублів порівняно з аналогічним періодом минулого року. Мінус 116 млрд рублів. Одночасно прострочена заборгованість зросла приблизно на 20%, до 67,6 млрд рублів.

Для окупованих територій до звичайних проблем російського аграрного сектору додаються специфічні проблеми окупації. Обмежені можливості збуту, санкційні ризики, залежність від російських каналів реалізації та нестабільність логістики.

Скорочення аграрного виробництва на окупованих територіях виходить далеко за межі безпосередньо сільського господарства. Значна частина економічних планів окупантів щодо Приазов'я пов'язана саме з аграрним сектором. Елеватори, зерносховища, автомобільні та залізничні перевезення, переробні підприємства, морські порти.

Росіяни продовжують розвивати інфраструктуру, яка має забезпечувати вивезення продукції з окупованих територій. Зокрема через порти Бердянська та Маріуполя. Проте економічна ефективність цієї інфраструктури залежить від наявності вантажів.

За роки окупації росіяни отримали контроль над величезним масивом українських сільськогосподарських земель, підприємствами, технікою, елеваторами та портами. Значну частину цієї інфраструктури вони отримали без необхідності інвестувати в її створення. Але. Вкрасти землю, техніку та зерно виявилося простіше, ніж зробити так, аби наступного року було що красти.