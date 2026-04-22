Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Спротив: Кремль перетворює окуповані території України на ізольований придаток фінансової системи РФ

РФ посилює економічну інтеграцію через розширення російських торгових мереж.

Спротив: Кремль перетворює окуповані території України на ізольований придаток фінансової системи РФ
ілюстративне фото
Фото: Центр національного спротиву

Кремль перейшов до нового етапу економічної інтеграції півдня України, поступово перетворюючи захоплені регіони на ізольовану частину своєї фінансово-економічної системи.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ключову роль у цьому процесі відіграє так звана Корпорація розвитку Херсонської області, через яку здійснюється розширення російських торговельних мереж на окупованих територіях.

Як зазначають у Спротиві, на ці території примусово заходить російська торгова мережа Семья, яка поступово витісняє місцевий малий і середній бізнес.

Процес відбувається без традиційних інвестиційних механізмів: замість будівництва нових об’єктів використовується формат "браунфілд" — фактичне переобладнання та зайняття вже існуючих приміщень у містах Генічеськ, Каховка та Чаплинка.

Місцеві підприємці повідомляють про посилення тиску та втрату можливостей для ведення бізнесу. У результаті, значна частина торговельної інфраструктури переходить під контроль російських мережевих операторів.

Аналітики зазначають, що така модель економічної інтеграції фактично знищує конкурентне середовище, замінюючи його централізованою системою управління торгівлею.

За інформацією ЦНС, фінансові потоки через торгові мережі спрямовуються у російську бюджетну систему, що посилює економічну залежність окупованих територій.

"Ця експансія — не про розвиток торгівлі, а про планомірне втягування ТОТ у "сіру зону" російської економіки, де немає місця конкуренції, а є лише тотальний контроль Кремля над кожним чеком", — ідеться у повідомленні.

