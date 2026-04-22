Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСвіт

Reuters: через атаки українських дронів у Росії призупинив роботу нафтопереробний завод у Новокуйбишевську

Також робота порушена через атаку дронів на Сизранський НПЗ.

Фото: Центр протидії дезінформації

Первинну переробку нафтопродуктів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі, який входить до структури російської компанії "Роснєфть", з 18 квітня призупинили після атаки українських безпілотників. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

У 2024 році Новокуйбишевський НПЗ переробив близько 5,74 млн тонн сирої нафти. Підприємство виробило 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного пального і 1,27 млн тонн мазуту.

Про атаки на НПЗ у Новокуйбишевську і Сизрані повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Федорищев.

Сизранський НПЗ компанії "Роснєфть" також призупинив переробку нафти після того, як 18 квітня внаслідок атак дронів було пошкоджено технологічне обладнання, повідомили два джерела в галузі.

Потужність підприємства дозволяє переробляти близько 8,5 млн тонн нафти на рік, або приблизно 170 000 барелів на добу.

Зупинка первинної переробки може вплинути на виробничі ланцюги та постачання нафтопродуктів у РФ, особливо з урахуванням високої залежності внутрішнього ринку від переробних потужностей.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies