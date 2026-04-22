Reuters: через атаки українських дронів у Росії призупинив роботу нафтопереробний завод у Новокуйбишевську

Первинну переробку нафтопродуктів на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі, який входить до структури російської компанії "Роснєфть", з 18 квітня призупинили після атаки українських безпілотників.
Про це пише Reuters з посиланням на джерела.
У 2024 році Новокуйбишевський НПЗ переробив близько 5,74 млн тонн сирої нафти. Підприємство виробило 1,10 млн тонн автомобільного бензину, 1,64 млн тонн дизельного пального і 1,27 млн тонн мазуту.
Про атаки на НПЗ у Новокуйбишевську і Сизрані повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Федорищев.
Сизранський НПЗ компанії "Роснєфть" також призупинив переробку нафти після того, як 18 квітня внаслідок атак дронів було пошкоджено технологічне обладнання, повідомили два джерела в галузі.
Потужність підприємства дозволяє переробляти близько 8,5 млн тонн нафти на рік, або приблизно 170 000 барелів на добу.
Зупинка первинної переробки може вплинути на виробничі ланцюги та постачання нафтопродуктів у РФ, особливо з урахуванням високої залежності внутрішнього ринку від переробних потужностей.
- У ніч на 20 квітня підрозділи Сил оборони завдали уражень по нафтопереробному заводу “Туапсинский” у Краснодарському краї: зафіксовано влучання у резервуарний парк із подальшою пожежею на території об’єкта.