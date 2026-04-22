Посли країн ЄС схвалили надання Україні кредиту і новий пакет санкцій. Угорщина відкликала вето

Оголошення послідувало за заявами про готовність до відновлення транзиту російської нафти.

Угорщина зняла вето з надання Україні першого траншу кредиту від Євроосюзу на 90 млрд євро. Кіпр, який голову в ЄС, підтвердив, що посли країни ЄС попередньо схвалили надання позики. Про це повідомляє The Guardian.

Також блок попередньо дав згоду на новий, 20-ий пакет санкцій. Оголошення про припинення блокування кредиту послідувало за інформацією про те, що від завтра Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

"Тепер вони пройдуть письмову процедуру для остаточного прийняття Радою", – сказав речник кіпрського головування.

Очікується, що письмова процедура завершиться завтра вдень. Завтра також відбудеться зустріч лідерів ЄС на Кіпрі для участі в саміті.

Кредит і його блокування

Кредит на 90 млрд євро був схвалений Єврорадою в грудні. Ці кошти життєво важливі для забезпечення першочергових потреб України в цей і наступний роки.

Угорщина погодилася на нього лише в обмін на обіцянку, що вона може не робити внесків у позику. Але тепер вона блокує надання першого траншу, змушуючи Україну ремонтувати пошкоджений росіянам нафтопровід “Дружба”, яким нафта з Росії надходила до неї та Словаччини.

Україна сказала, що проведе ремонт лише в випадку, якщо ЄС офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Цього тижня президенти Єврокомісії і Євроради надіслали листа президенту Зеленському з пропозицією допомогти фінансово і технічно у ремонті, а також зазначили, що Угорщина від поступок відмовляється.

Президент України раніше зазначав, що на ремонт і відновлення транзиту знадобиться до двох місяців. Зрештою частковий ремонт завершили 21 квітня.

Будапешт відмовляється давати згоду на надання кредиту до відновлення постачань.