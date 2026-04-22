Світ

​Мадяр складатиме присягу прем’єра Угорщини 9 травня

Президент також раніше повідомив, що новий парламент збереться на свою першу сесію 9 травня.

​Мадяр складатиме присягу прем’єра Угорщини 9 травня
Лідер угорської опозиційної партії TISZA Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Петер Мадяр, лідер партії "Тиса", яка перемогла на виборах в Угорщині, як очікується, складе присягу на посаді прем’єр-міністра 9 травня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Вдень 9 травня, після офіційної церемонії присяги прем’єр-міністра, ми проведемо святковий захід на площі Кошута поблизу парламенту в Будапешті, щоб відсвяткувати політичні зміни", – написав Мадяр у соцмережах 22 квітня.

Президент Угорщини Тамаш Шуйок також раніше написав у фейсбуці, що новий парламент збереться на свою першу сесію 9 травня.


