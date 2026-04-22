400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Найбільший світовий виробник презервативів попередив про підняття цін через війну з Іраном

Компанія відповідальна за постачання 5 мільярдів засобів контрацепції щорічно.

Малазійська компанія Karex, яка є світовим лідером з виробництва презервативів, попередила про необхідність підвищити ціни на свою продукцію.

Як пише The Guardian, через війну у Перській затоці корпорація потерпає від порушень ліній постачання сировини, завищеної вартості фрахтування суден та зростання собівартості продукції. Керівництво визнало, що наразі не має іншого виходу, окрім як перекласти витрати на споживачів.

Очікується, що ціна засобів контрацепції підскочить одразу на 20-30%. Karex щорічно відвантажує близько 5 мільярдів презервативів по всьому світу. Крім комерційних поставок, компанія займається забезпеченням гуманітарних програм для Організації Об'єднаних Націй, британської Національної служби охорони здоров'я та інших урядових ініціатив. 

Читайте також
