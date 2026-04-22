Найбільший світовий виробник презервативів попередив про підняття цін через війну з Іраном

Малазійська компанія Karex, яка є світовим лідером з виробництва презервативів, попередила про необхідність підвищити ціни на свою продукцію.

Як пише The Guardian, через війну у Перській затоці корпорація потерпає від порушень ліній постачання сировини, завищеної вартості фрахтування суден та зростання собівартості продукції. Керівництво визнало, що наразі не має іншого виходу, окрім як перекласти витрати на споживачів.

Очікується, що ціна засобів контрацепції підскочить одразу на 20-30%. Karex щорічно відвантажує близько 5 мільярдів презервативів по всьому світу. Крім комерційних поставок, компанія займається забезпеченням гуманітарних програм для Організації Об'єднаних Націй, британської Національної служби охорони здоров'я та інших урядових ініціатив.