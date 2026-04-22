ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ГоловнаСвіт

Трамп: США призупинять атаку на Іран, поки іранці не подадуть пропозицію щодо миру

Попри це, Збройні сили США залишаються у повній бойовій готовності.

Трамп: США призупинять атаку на Іран, поки іранці не подадуть пропозицію щодо миру
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить режим припинення вогню з Іраном до того часу, поки іранська пропозиція не буде подана і переговори не будуть завершені.

Про це розповів Трамп в соціальній мережі Truth Social.

Попри відсутність ударів, Збройні сили США продовжують блокаду і залишаються в повній готовності.

"Виходячи з того, що уряд Ірану перебуває у стані серйозної роздробленості, що не є несподіваним, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили призупинити нашу атаку на Іран до того часу, поки їхні лідери та представники не зможуть підготувати узгоджену пропозицію", - повідомив Трамп.

  •  Незадовго до цього Іран повідомив, що не братиме участі в переговорах, запланованих в Ісламабаді. Віце-президент США Джей Ді Венс також відклав заплановану поїздку до Пакистану. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies