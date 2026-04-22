Трамп: США призупинять атаку на Іран, поки іранці не подадуть пропозицію щодо миру

Президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить режим припинення вогню з Іраном до того часу, поки іранська пропозиція не буде подана і переговори не будуть завершені.

Про це розповів Трамп в соціальній мережі Truth Social.

Попри відсутність ударів, Збройні сили США продовжують блокаду і залишаються в повній готовності.

"Виходячи з того, що уряд Ірану перебуває у стані серйозної роздробленості, що не є несподіваним, і на прохання фельдмаршала Асіма Муніра та прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, нас попросили призупинити нашу атаку на Іран до того часу, поки їхні лідери та представники не зможуть підготувати узгоджену пропозицію", - повідомив Трамп.