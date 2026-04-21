400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: США та Індія наближаються до погодження офіційної торговельної угоди

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Нью-Делі з візитом у травні.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Вашингтон і Нью-Делі наближаються до погодження офіційної торговельної угоди.

Про це повідомляє DW та інформаційне агентство ANI з посиланням на високопосадовців США. 

Вчора індійська делегація розпочала новий раунд переговорів у Вашингтоні.

“Адміністрація Трампа та Індія продовжують позитивні та продуктивні дискусії щодо остаточного укладення торговельної угоди”, – сказав американський високопосадовець.

Останній раунд переговорів з індійського боку очолює Дарпан Джайн – представник Міністерства торгівлі разом з майже десятьма профільними чиновниками.

Американських переговорників очолює Брендан Лінч з Офісу торгового представника США (USTR) – агентства, відповідального за розробку та координацію торговельної політики Сполучених Штатів.

Індія та США домовилися про тимчасову торговельну угоду в лютому. Згідно з документом, Індія знижує тарифи на американську промислову та сільськогосподарську продукцію. В обмін на це Вашингтон знизив торговельні тарифи для Індію з пікових 50% до 18%.

  • У березні Reuters писав, що Індія планує відкласти підписання торговельної угоди зі Сполученими Штатами на кілька місяців.
  • Очікується також, що державний секретар США Марко Рубіо відвідає Нью-Делі з візитом у травні, ймовірно, для обговорення питань торгівлі, безпеки та енергетики.
Читайте також
