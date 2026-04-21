ЗМІ: США та Індія наближаються до погодження офіційної торговельної угоди

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Нью-Делі з візитом у травні.

Вашингтон і Нью-Делі наближаються до погодження офіційної торговельної угоди.

Про це повідомляє DW та інформаційне агентство ANI з посиланням на високопосадовців США.

Вчора індійська делегація розпочала новий раунд переговорів у Вашингтоні.

“Адміністрація Трампа та Індія продовжують позитивні та продуктивні дискусії щодо остаточного укладення торговельної угоди”, – сказав американський високопосадовець.

Останній раунд переговорів з індійського боку очолює Дарпан Джайн – представник Міністерства торгівлі разом з майже десятьма профільними чиновниками.

Американських переговорників очолює Брендан Лінч з Офісу торгового представника США (USTR) – агентства, відповідального за розробку та координацію торговельної політики Сполучених Штатів.

Індія та США домовилися про тимчасову торговельну угоду в лютому. Згідно з документом, Індія знижує тарифи на американську промислову та сільськогосподарську продукцію. В обмін на це Вашингтон знизив торговельні тарифи для Індію з пікових 50% до 18%.