Reuters: Індія планує відкласти підписання торговельної угоди зі США на кілька місяців

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та президент США Дональд Трамп прибувають на прес-конференцію у Східну кімнату Білого дому у

Індія планує відкласти підписання торговельної угоди зі Сполученими Штатами на кілька місяців, пише Reuters із посиланням на чотирьох співрозмовників у Нью-Делі.

За словами джерел, причиною стала нова ініціатива адміністрації президента США Дональда Трампа. 11 березня Офіс торгового представника США розпочав розслідування щодо торговельних практик низки країн, зокрема Індії. У Вашингтоні підозрюють деякі держави у "структурному надвиробництві в промислових секторах".

Спочатку в Нью-Делі очікували, що тимчасову торговельну угоду зі США буде підписано вже у березні, після чого сторони перейдуть до укладення повноцінного договору. Однак тепер строки можуть зміститися на кілька місяців.

Як додають співрозмовники агенства, переговори втратили динаміку після рішення Верховного суду США наприкінці лютого, який скасував частину тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа. Після цього, за словами співрозмовників агентства, предметних переговорів між сторонами фактично не відбувалося. Додатковим фактором стала зайнятість Вашингтона зовнішньополітичними питаннями, зокрема війною проти Ірану.

"Ми не поспішаємо підписувати жодної угоди. Нове розслідування — це тактика тиску, щоб змусити країни укладати угоди після рішення суду", — заявив один зі співрозмовників.

За його словами, Індія наразі дотримується позиції "вичікуй і спостерігай", щоб оцінити подальший розвиток тарифної політики США.

Водночас речник Міністерства торгівлі Індії заперечив інформацію про відкладення переговорів. Він заявив, що сторони продовжують працювати над взаємовигідною торговельною угодою, але деталей не навів.

У Білому домі також підтвердили, що Вашингтон і Нью-Делі продовжують співпрацю з метою завершення домовленостей.