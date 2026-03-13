Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Мерц розкритикував послаблення санкцій США на російську нафту

Канцлер ФРН заявив, що Росія не повинна використовувати конфлікт в Ірані для послаблення України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав неправильним рішення США тимчасово зняти санкції на російську нафту з метою зниження цін на нафту. 

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, пише "Суспільне".

За словами Мерца, під час обговорень лідери шести країн "G7" висловили чітку позицію, що таке рішення не є правильним сигналом. 

“Сьогодні вранці ми дізналися, що американський уряд прийняв інше рішення. Повторюю, ми вважаємо це неправильним”, — підкреслив канцлер.

Він наголосив, що проблема полягає не в дефіциті постачань, а у високих цінах. Мерц також заявив про потребу зрозуміти мотиви США для такого рішення та про відсутність чіткої стратегії завершення війни.

Канцлер підкреслив, що Росія не повинна використовувати конфлікт в Ірані для послаблення України. Він також заявив, що наразі немає підстав говорити про військове забезпечення морських шляхів.

“Німеччина не бере участі у цій війні, і ми не хочемо цього. Наші зусилля спрямовані на те, щоб закінчити війну. Про це ми говоримо як з американським урядом, так і з урядом Ізраїлю”, — додав Мерц.

Контекст

  • США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
  • Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг. 
Читайте також
