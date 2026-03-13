Мерц розкритикував послаблення санкцій США на російську нафту

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав неправильним рішення США тимчасово зняти санкції на російську нафту з метою зниження цін на нафту.
Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, пише "Суспільне".
За словами Мерца, під час обговорень лідери шести країн "G7" висловили чітку позицію, що таке рішення не є правильним сигналом.
“Сьогодні вранці ми дізналися, що американський уряд прийняв інше рішення. Повторюю, ми вважаємо це неправильним”, — підкреслив канцлер.
Він наголосив, що проблема полягає не в дефіциті постачань, а у високих цінах. Мерц також заявив про потребу зрозуміти мотиви США для такого рішення та про відсутність чіткої стратегії завершення війни.
Канцлер підкреслив, що Росія не повинна використовувати конфлікт в Ірані для послаблення України. Він також заявив, що наразі немає підстав говорити про військове забезпечення морських шляхів.
“Німеччина не бере участі у цій війні, і ми не хочемо цього. Наші зусилля спрямовані на те, щоб закінчити війну. Про це ми говоримо як з американським урядом, так і з урядом Ізраїлю”, — додав Мерц.
Контекст
- США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.
- Офіс контролю за іноземними активами повідомив про видачу спеціальної загальної ліцензії, яка дозволяє постачання і продаж нафти з Росії, що була завантажена на судна до 12 березня 2026 року. Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня. Кремль отримав нагоду продавати нафту навіть з тих танкерів, які були внесені США до чорного списку, а портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.