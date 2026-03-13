Мерц розкритикував послаблення санкцій США на російську нафту

Канцлер ФРН заявив, що Росія не повинна використовувати конфлікт в Ірані для послаблення України.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав неправильним рішення США тимчасово зняти санкції на російську нафту з метою зниження цін на нафту.

Про це він заявив на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, пише "Суспільне".

За словами Мерца, під час обговорень лідери шести країн "G7" висловили чітку позицію, що таке рішення не є правильним сигналом.

“Сьогодні вранці ми дізналися, що американський уряд прийняв інше рішення. Повторюю, ми вважаємо це неправильним”, — підкреслив канцлер.

Він наголосив, що проблема полягає не в дефіциті постачань, а у високих цінах. Мерц також заявив про потребу зрозуміти мотиви США для такого рішення та про відсутність чіткої стратегії завершення війни.

Канцлер підкреслив, що Росія не повинна використовувати конфлікт в Ірані для послаблення України. Він також заявив, що наразі немає підстав говорити про військове забезпечення морських шляхів.

“Німеччина не бере участі у цій війні, і ми не хочемо цього. Наші зусилля спрямовані на те, щоб закінчити війну. Про це ми говоримо як з американським урядом, так і з урядом Ізраїлю”, — додав Мерц.

Контекст

США на тлі нафтової кризи, спричиненої війною проти Ірану, вирішили на місяць призупинити дію санкцій проти російських енергоносіїв, які транспортуються морем.