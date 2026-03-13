Генерал США Ден Кейн: Іран усе ще має можливість завдати шкоди комерційному судноплавству

Генерал зазначив, що робота у напрямку протидії цьому триває.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Іран усе ще має можливість завдати шкоди комерційному судноплавству, передає Reuters.

«Ми досягли певного прогресу, але Іран усе ще має можливість завдати шкоди дружнім силам і комерційному судноплавству, і наша робота в цьому напрямку триває», – сказав Кейн.

Він додав, що Центральне командування США продовжує завдавати ударів по іранських силах, які можуть вплинути на безпеку в Ормузькій протоці.

Міністр оборони США Піт Гегсет також заявив, що Сполучені Штати не дозволять Ірану поставити під загрозу судноплавство в Ормузькій протоці.