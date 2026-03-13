Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
США підтвердили загибель 4 членів екіпажу американського транспортного військового літака в Іраку

Підтверджено загибель чотирьох із шести членів екіпажу, пошуково-рятувальна операція триває.

США підтвердили загибель 4 членів екіпажу американського транспортного військового літака в Іраку
KC-135 (ілюстративне фото)
Фото: Wikimedia / Tim Felce

Четверо осіб загинули внаслідок катастрофи американського літака KC-135 в Іраку, повідомило Центральне командування збройних сил США. 

“Близько 14:00 за східним часом США 12 березня американський літак-заправник KC-135 зазнав катастрофи на заході Іраку”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджено загибель чотирьох із шести членів екіпажу, пошуково-рятувальна операція триває.

Обставини інциденту розслідують. Попередньо повідомляється, що літак не був збитий і катастрофа не пов’язана з ворожим чи дружнім вогнем.

Імена військовослужбовців поки не розголошують — їх оприлюднять через 24 години після повідомлення родичів.

﻿
