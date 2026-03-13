США підтвердили загибель 4 членів екіпажу американського транспортного військового літака в Іраку

Четверо осіб загинули внаслідок катастрофи американського літака KC-135 в Іраку, повідомило Центральне командування збройних сил США.

“Близько 14:00 за східним часом США 12 березня американський літак-заправник KC-135 зазнав катастрофи на заході Іраку”, – йдеться у повідомленні.

Підтверджено загибель чотирьох із шести членів екіпажу, пошуково-рятувальна операція триває.

Обставини інциденту розслідують. Попередньо повідомляється, що літак не був збитий і катастрофа не пов’язана з ворожим чи дружнім вогнем.

Імена військовослужбовців поки не розголошують — їх оприлюднять через 24 години після повідомлення родичів.