Австрія остаточно відмовила в екстрадиції Фірташа до США

Справа про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США офіційно закрита після майже 12 років розгляду, передає «Укрінформ» з посиланням на агенцію АРА.
Вищий земельний суд Відня відхилив клопотання прокуратури про відновлення пропущеного строку для апеляції. Згідно з австрійським законодавством, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Таким чином, Фірташ залишається в Австрії, маючи чинний дипломатичний імунітет як представник Білорусі.
Причиною програшу прокуратури стала процесуальна помилка, що сталася в листопаді 2024 року. Тоді суд першої інстанції, який визнав за Фірташем статус білоруського дипломата, помилково надав прокуратурі чотири тижні на оскарження замість передбачених законом двох. Верховний суд Австрії згодом визнав таке подовження терміну незаконним, через що апеляцію прокурорів відхилили суто з формальних причин. Розгляд справи по суті в апеляційній інстанції так і не відбувся.
Рішення земельного суду Відня, яке тепер набуло чинності, ґрунтується на нотах посольства Білорусі від 2021 року. Згідно з ними, Фірташ призначений радником постійного представництва Білорусі при UNIDO. Попри те, що МЗС Австрії та сама UNIDO відмовили йому в акредитації, суддя постановив, що статус дипломата надається автоматично. Суд обґрунтував це принципом поділу влади, заявивши, що судова гілка не зобов’язана погоджуватися з позицією виконавчої влади (міністерства).
- Як відомо, Фірташа затримали в Австрії 12 березня 2014 року на підставі запиту американської влади. Пізніше він вийшов під рекордну заставу у €125 млн.
- США звинуватили бізнесмена у спробі через хабарі на суму $18,5 млн отримати дозвільні документи для видобутку титану в Індії, щоб постачати продукцію американській компанії Boeing.
- У 2015 році суд першої інстанції відхилив запит Мін’юсту США, вказавши на політичні ризики. Але у 2017-му Вищий суд переглянув це рішення, а у 2019 році Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію. Після цього Міністерство юстиції країни видало відповідну постанову, однак її виконання призупинили після клопотання захисту про новий розгляд.
- У червні 2023 року Вищий суд зобов’язав повернути справу на новий розгляд до суду першої інстанції, що знову запустило тривалу процедуру.
- Крім того, Україна запровадила санкції проти Фірташа у 2021 році, посилаючись на участь у постачанні титану російській оборонній промисловості.
- У 2024 році аналогічні санкції запровадила Британія — проти самого бізнесмена, його дружини та фінансиста Дениса Горбуненка. Лондон пояснив їх підозрами у корупції, підкупі посадовців для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин і можливому привласненні майна з газотранспортної системи України.
- Фірташ назвав усі ці звинувачення політичним тиском та порушенням принципів верховенства права.