Австрія остаточно відмовила в екстрадиції Фірташа до США

Справа про екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США офіційно закрита після майже 12 років розгляду, передає «Укрінформ» з посиланням на агенцію АРА.

Вищий земельний суд Відня відхилив клопотання прокуратури про відновлення пропущеного строку для апеляції. Згідно з австрійським законодавством, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Таким чином, Фірташ залишається в Австрії, маючи чинний дипломатичний імунітет як представник Білорусі.

Причиною програшу прокуратури стала процесуальна помилка, що сталася в листопаді 2024 року. Тоді суд першої інстанції, який визнав за Фірташем статус білоруського дипломата, помилково надав прокуратурі чотири тижні на оскарження замість передбачених законом двох. Верховний суд Австрії згодом визнав таке подовження терміну незаконним, через що апеляцію прокурорів відхилили суто з формальних причин. Розгляд справи по суті в апеляційній інстанції так і не відбувся.

Рішення земельного суду Відня, яке тепер набуло чинності, ґрунтується на нотах посольства Білорусі від 2021 року. Згідно з ними, Фірташ призначений радником постійного представництва Білорусі при UNIDO. Попри те, що МЗС Австрії та сама UNIDO відмовили йому в акредитації, суддя постановив, що статус дипломата надається автоматично. Суд обґрунтував це принципом поділу влади, заявивши, що судова гілка не зобов’язана погоджуватися з позицією виконавчої влади (міністерства).