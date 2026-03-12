Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
США тиснуть на Чехію через недостатні витрати на оборону

Чеське Міноборони має менше, ніж 2%.

США тиснуть на Чехію через недостатні витрати на оборону
посол США у НАТО Метью Вітакер
Фото: скрін

США посилили тиск на Чехію після того, як уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша ухвалив бюджет, що не відповідає новим стандартам НАТО, передає Bloomberg

Посол США в Альянсі Метью Вітакер у соцмережі X написав, що всі союзники повинні «виконувати свою частку роботи» і що новим стандартом для країн НАТО є показник у 5% ВВП на оборону.

Бабіш скасував оборонні цілі попередньої адміністрації, посилаючись на бюджетні обмеження та пріоритетність витрат на охорону здоров’я. Чеські законодавці затвердили бюджет, де Міністерству оборони виділили менше ніж 2% ВВП. Хоча уряд стверджує, що може досягти показника у 2,1% за рахунок супутніх витрат інших відомств, попередня влада планувала вийти на рівень 2,35% вже у 2026 році. 

Бабіш також визнав, що країна не зможе досягти проміжної цілі у 3,5% до 2035 року, передбаченої угодою про 5%.

Опозиція та президент Чехії Петр Павел підтримали позицію США, звинувативши уряд у сповільненні оборонних програм на тлі зростання глобальної напруженості. 

  • Торік країни НАТО узгодили домовленість витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року.
  • Іспанія теж схвалила документ, але заявила, що не витрачатиме стільки коштів.
﻿
