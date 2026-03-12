США тиснуть на Чехію через недостатні витрати на оборону

США посилили тиск на Чехію після того, як уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша ухвалив бюджет, що не відповідає новим стандартам НАТО, передає Bloomberg.

Посол США в Альянсі Метью Вітакер у соцмережі X написав, що всі союзники повинні «виконувати свою частку роботи» і що новим стандартом для країн НАТО є показник у 5% ВВП на оборону.

Бабіш скасував оборонні цілі попередньої адміністрації, посилаючись на бюджетні обмеження та пріоритетність витрат на охорону здоров’я. Чеські законодавці затвердили бюджет, де Міністерству оборони виділили менше ніж 2% ВВП. Хоча уряд стверджує, що може досягти показника у 2,1% за рахунок супутніх витрат інших відомств, попередня влада планувала вийти на рівень 2,35% вже у 2026 році.

Бабіш також визнав, що країна не зможе досягти проміжної цілі у 3,5% до 2035 року, передбаченої угодою про 5%.

Опозиція та президент Чехії Петр Павел підтримали позицію США, звинувативши уряд у сповільненні оборонних програм на тлі зростання глобальної напруженості.