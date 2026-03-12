Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Медіа: ФБР попередило про можливу атаку Ірану дронами із судна на Каліфорнію у відповідь на війну на Близькому Сході

Відомство не має додаткової інформації про час, спосіб, цілі чи виконавців цієї можливої атаки.

Медіа: ФБР попередило про можливу атаку Ірану дронами із судна на Каліфорнію у відповідь на війну на Близькому Сході

ФБР упродовж останніх днів попередило поліцейські департаменти Каліфорнії, що Іран може відповісти на американські удари запуском дронів по Західному узбережжю США. Про це йдеться в попередженні, з яким ознайомилося ABC News.

«Нещодавно ми отримали інформацію, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито планував здійснити раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів із невстановленого судна біля узбережжя території США, зокрема проти невизначених цілей у Каліфорнії, у разі якщо США завдадуть ударів по Ірану», — йдеться в попередженні, розісланому наприкінці лютого.

«Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, цілі чи виконавців цієї можливої атаки».

Попередження з’явилося саме тоді, коли адміністрація Дональда Трампа розпочала свою поточну військову кампанію проти Ісламської Республіки. Іран у відповідь завдає ударів дронами по цілях на Близькому Сході.

Інформація про наміри Ірану здійснити раптову атаку дронами по Західному узбережжю з’явилася ще до того, як США та Ізраїль почали удари по Ірану. За словами високопоставленого представника правоохоронних органів, вважається, що 12-денне бомбардування суттєво послабило можливості Ірану здійснити таку операцію.

﻿
