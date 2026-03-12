Медіа: ФБР попередило про можливу атаку Ірану дронами із судна на Каліфорнію у відповідь на війну на Близькому Сході

Відомство не має додаткової інформації про час, спосіб, цілі чи виконавців цієї можливої атаки.

ФБР упродовж останніх днів попередило поліцейські департаменти Каліфорнії, що Іран може відповісти на американські удари запуском дронів по Західному узбережжю США. Про це йдеться в попередженні, з яким ознайомилося ABC News.

«Нещодавно ми отримали інформацію, що станом на початок лютого 2026 року Іран нібито планував здійснити раптову атаку з використанням безпілотних літальних апаратів із невстановленого судна біля узбережжя території США, зокрема проти невизначених цілей у Каліфорнії, у разі якщо США завдадуть ударів по Ірану», — йдеться в попередженні, розісланому наприкінці лютого.

«Ми не маємо додаткової інформації про час, спосіб, цілі чи виконавців цієї можливої атаки».

Попередження з’явилося саме тоді, коли адміністрація Дональда Трампа розпочала свою поточну військову кампанію проти Ісламської Республіки. Іран у відповідь завдає ударів дронами по цілях на Близькому Сході.

Інформація про наміри Ірану здійснити раптову атаку дронами по Західному узбережжю з’явилася ще до того, як США та Ізраїль почали удари по Ірану. За словами високопоставленого представника правоохоронних органів, вважається, що 12-денне бомбардування суттєво послабило можливості Ірану здійснити таку операцію.