Рекордна кількість республіканців не хочуть переобиратися до Конгресу

У середу конгресмен від Республіканської партії Кевін Герн став 35-им представником більшості, який заявив про намір завершити роботу у нижній палаті парламенту восени, коли відбудуться проміжні вибори.

Як пише CNN, ніколи раніше у лавах республіканців не відбувалося такої "втечі" з Конгресу. Кількість політиків, які вирішили завершити кар'єру чи претендувати на посаду губернатора або сенатора, перевищила навіть показник 2018 року - теж проміжних виборів під час каденції Дональда Трампа.

Це ускладнює республіканцям задачу зберегти більшість у Конгресі. Спікеру Майку Джонсону вже зараз доводиться вимагати від однопартійців максимальної дисципліни при ухваленні законопроєктів, які не підтримують демократи.