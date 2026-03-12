На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
ГоловнаСвіт

Рекордна кількість республіканців не хочуть переобиратися до Конгресу

Ризик втрати більшості для Дональда Трампа стає все більшим.

Рекордна кількість республіканців не хочуть переобиратися до Конгресу
Фото: EPA/UPG

У середу конгресмен від Республіканської партії Кевін Герн став 35-им представником більшості, який заявив про намір завершити роботу у нижній палаті парламенту восени, коли відбудуться проміжні вибори. 

Як пише CNN, ніколи раніше у лавах республіканців не відбувалося такої "втечі" з Конгресу. Кількість політиків, які вирішили завершити кар'єру чи претендувати на посаду губернатора або сенатора, перевищила навіть показник 2018 року - теж проміжних виборів під час каденції Дональда Трампа

Це ускладнює республіканцям задачу зберегти більшість у Конгресі. Спікеру Майку Джонсону вже зараз доводиться вимагати від однопартійців максимальної дисципліни при ухваленні законопроєктів, які не підтримують демократи. 

  • Під час проміжних виборів склад Палати представників буде оновлено повністю, у Сенаті ж на кону будуть третина місць за принципом ротації. 
  • Спікер Джонсон і президент Трамп заявляли, що в разі втрати більшості главі держави може загрожувати імпічмент.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies