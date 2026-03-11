Андрій Сибіга обговорив з міністеркою закордонних справ Гондурасу двосторонню співпрацю та захист українських дітей

Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із міністеркою закордонних справ Гондурасу Міреєю Аґуеро де Корралес напередодні інавгурації нового президента Чилі.

Про це повідомляє МЗС України.

Під час зустрічі дипломат передав найкращі побажання від Президента України нещодавно обраному президенту Гондурасу Насрі Асфурі та подякував за солідарність і підтримку України. Він також запросив міністерку відвідати нашу країну.

Сторони обговорили практичні кроки для зміцнення двосторонніх відносин, зокрема можливість проведення політичних консультацій, обміну офіційними візитами та розширення співпраці у науці та інших сферах взаємного інтересу.

Особливу увагу під час переговорів приділили гуманітарній співпраці. Андрій Сибіга запросив Гондурас розглянути приєднання до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, підкресливши, що захист їхніх прав і майбутнього є спільною моральною відповідальністю міжнародної спільноти.

Крім того, глава МЗС поінформував колегу про поточну ситуацію на фронті та дипломатичні зусилля України для досягнення тривалого миру. Він зазначив, що незважаючи на енергетичний тиск Росії цієї зими, Україна залишається стійкою та продовжує захищати свою свободу і незалежність.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту до сили та рішучості у просуванні мирних ініціатив", – наголосив Андрій Сибіга.