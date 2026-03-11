Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович повідомив, що Литва у співпраці з Естонією готується розпочати формування списку росіян, які воювали в Україні. Їм буде заборонено в'їзд до країни,передає LRT.

«Список російських військових, які воювали проти України, вже почали формувати. Це національна ініціатива: Естонія вже розпочала, а ми зараз визначаємо, коли хто і яким чином зможе вводити дані, оскільки це трудомістка робота», — заявив Владислав Кондратович.

«Ми повинні бути впевнені, що ці дані справді достовірні та точні, щоб згодом не виникло судових спорів. Колеги з Естонії мають такий список. Ми ділимося інформацією: вони вже ведуть його, а ми до них приєднуємося. Перевіримо дані і теж розпочнемо цю роботу», — запевнив він.

За словами Кондратовича, кількість людей, які воювали на боці Росії проти України, величезна і може сягати сотень тисяч.

Ще в січні Естонія закликала країни ЄС запровадити погоджену заборону на шенгенські візи для росіян, які воювали в Україні. Тоді міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс підтримує цю ідею.

Він також повідомив, що отримав від державних установ країни підтвердження, що вони здатні опрацювати необхідні обсяги даних.