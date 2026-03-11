Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Литва готується запровадити заборону на в'їзд для росіян, які воювали проти України

Йдеться про сотні тисяч осіб.

Литва готується запровадити заборону на в'їзд для росіян, які воювали проти України
Владислав Кондратович
Фото: LRT

Міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович повідомив, що Литва у співпраці з Естонією готується розпочати формування списку росіян, які воювали в Україні. Їм буде заборонено в'їзд до країни,передає LRT.

«Список російських військових, які воювали проти України, вже почали формувати. Це національна ініціатива: Естонія вже розпочала, а ми зараз визначаємо, коли хто і яким чином зможе вводити дані, оскільки це трудомістка робота», — заявив Владислав Кондратович.

«Ми повинні бути впевнені, що ці дані справді достовірні та точні, щоб згодом не виникло судових спорів. Колеги з Естонії мають такий список. Ми ділимося інформацією: вони вже ведуть його, а ми до них приєднуємося. Перевіримо дані і теж розпочнемо цю роботу», — запевнив він.

За словами Кондратовича, кількість людей, які воювали на боці Росії проти України, величезна і може сягати сотень тисяч.

Ще в січні Естонія закликала країни ЄС запровадити погоджену заборону на шенгенські візи для росіян, які воювали в Україні. Тоді міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс підтримує цю ідею.

Він також повідомив, що отримав від державних установ країни підтвердження, що вони здатні опрацювати необхідні обсяги даних.

