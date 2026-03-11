Іран заявив про "найсильнішу" атаку на американські бази

КВІР стверджує, що атакував бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку.

Іран 11 березня провів серію атак проти ізраїльських і американських цілей на Близькому Сході. Державне іранське медіа заявило, що це були "найінтенсивніші і найважчі" удари від початку конфлікту, пише BBC з посиланням на AFP.

Ізраїль повідомив про виявлення ракет. Саудівська Аравія сказала, що перехопила та знешкодила два дрони, що прямували на нафтовий об'єкт.

Також сирени лунали в Бахрейні, де розташована штаб-квартира американського морського флоту. Згідно з іранськими заявами, також КВІР атакував американські бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку.

Коментарів від американської сторони поки не було.

Що відбувається на Близькому Сході

Війна на Близькому Сході триває з 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали спільних ударів по іранських об’єктах. Внаслідок атак загинули десятки представників іранської влади, зокрема верховний лідер Алі Хаменеї.

Метою ударів країни назвали усунення небезпеки від іранського режиму, зокрема й ядерної – Іран роками збагачує уран. Міністр війни США Піт Геґсет назвав три цілі у кампанії проти Ірану: знищити іранські ракети та здатність їх виробляти, знищити іранський флот і позбавити Тегеран ядерної зброї.

КВІР у відповідь на операцію США та Ізраїлю став атакувати ракетами й дронами своїх сусідів, де розміщені американські бази. Також бив по Ізраїлю. Крім того, декілька разів на підльоті до турецької території спрацьовувала ППО НАТО, хоча Іран і заперечував причетність до цих ударів, як і до атаки дроном проти автономної території Азербайджану.

Після смерті Хаменеї верховним лідером став його син. З моменту його обрання жодних ознак деескалації немає – Іран продовжує завдавати ударів.

На допомогу країнам Перської затоки за їхнім запитом Україна відправила три команди фахівців до трьох країн ОАЕ, Саудівської Аравії і Катару. Вони допомагатимуть у відбитті дронових атак. Окремо фахівці поїхали до Йорданії.

Кількість жертв внаслідок атак ще минулого тижня перетнула позначку в 1000, більшість з них загинула в Ірані. Відомо також про загибель шести американських військових.

Дональд Трамп у спілкуванні з республіканцями цього тижня дав зрозуміти, що поки що операція проти Ірану триватиме.

Окремим наслідок конфлікту стало зростання цін на нафту в світі, а також утворення певного дефіциту, оскільки Іран блокує важливий транспортний шлях – Ормузьку протоку, та атакує нафтові об’єкти в країнах-сусідках, що призводить до зупинок підприємств.