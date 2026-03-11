Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСвіт

Іран заявив про "найсильнішу" атаку на американські бази

КВІР стверджує, що атакував бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку. 

Іран заявив про "найсильнішу" атаку на американські бази
виставка військової техніки у Тегерані, 12 люистопада 2025
Фото: EPA/UPG

Іран 11 березня провів серію атак проти ізраїльських і американських цілей на Близькому Сході. Державне іранське медіа заявило, що це були "найінтенсивніші і найважчі" удари від початку конфлікту, пише BBC з посиланням на AFP. 

Ізраїль повідомив про виявлення ракет. Саудівська Аравія сказала, що перехопила та знешкодила два дрони, що прямували на нафтовий об'єкт. 

Також сирени лунали в Бахрейні, де розташована штаб-квартира американського морського флоту. Згідно з іранськими заявами, також КВІР атакував американські бази Аль-Удейд у Катарі, Кемп-Аріфджан у Кувейті та Харір в Іраку. 

Коментарів від американської сторони поки не було. 

Що відбувається на Близькому Сході 

Війна на Близькому Сході триває з 28 лютого, коли США та Ізраїль завдали спільних ударів по іранських об’єктах. Внаслідок атак загинули десятки представників іранської влади, зокрема верховний лідер Алі Хаменеї.

Метою ударів країни назвали усунення небезпеки від іранського режиму, зокрема й ядерної – Іран роками збагачує уран. Міністр війни США Піт Геґсет назвав три цілі у кампанії проти Ірану: знищити іранські ракети та здатність їх виробляти, знищити іранський флот і позбавити Тегеран ядерної зброї. 

КВІР у відповідь на операцію США та Ізраїлю став атакувати ракетами й дронами своїх сусідів, де розміщені американські бази. Також бив по Ізраїлю. Крім того, декілька разів на підльоті до турецької території спрацьовувала ППО НАТО, хоча Іран і заперечував причетність до цих ударів, як і до атаки дроном проти автономної території Азербайджану.

Після смерті Хаменеї верховним лідером став його син. З моменту його обрання жодних ознак деескалації немає – Іран продовжує завдавати ударів.

На допомогу країнам Перської затоки за їхнім запитом Україна відправила три команди фахівців до трьох країн ОАЕ, Саудівської Аравії і Катару. Вони допомагатимуть у відбитті дронових атак. Окремо фахівці поїхали до Йорданії.

Кількість жертв внаслідок атак ще минулого тижня перетнула позначку в 1000, більшість з них загинула в Ірані. Відомо також про загибель шести американських військових.

Дональд Трамп у спілкуванні з республіканцями цього тижня дав зрозуміти, що поки що операція проти Ірану триватиме. 

Окремим наслідок конфлікту стало зростання цін на нафту в світі, а також утворення певного дефіциту, оскільки Іран блокує важливий транспортний шлях – Ормузьку протоку, та атакує нафтові об’єкти в країнах-сусідках, що призводить до зупинок підприємств. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies