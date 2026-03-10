Reuters: у війні в Ірані поранено близько 150 військових США

Як повідомляє Пентагон, більшість з цих військових вже повернулись до виконання обов'язків.

Щонайменше 150 американських військовослужбовців отримали поранення у 10-денній війні з Іраном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

«З початку операції «Епічна лють» приблизно 140 військовослужбовців США отримали поранення протягом 10 днів безперервних атак», – заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він сказав, що 108 поранених військовослужбовців вже повернулися до виконання службових обов'язків. Вісьмом тяжкопораненим військовослужбовцям надається медична допомога найвищого рівня.

Пентагон стверджує, що кількість іранських ударів різко скоротилася з початку війни, оскільки американські військові бомбардують іранські запаси зброї та ціляться в обмежену кількість ракетних пускових установок Ірану.

Раніше повідомлялось, що шестеро американських військовослужбовців загинули в бою. Ще п’ятеро отримали тяжкі поранення під час спецоперації США «Епічна лють» в Ірані.