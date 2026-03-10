Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСвіт

Reuters: у війні в Ірані поранено близько 150 військових США

Як повідомляє Пентагон, більшість з цих військових вже повернулись до виконання обов'язків.

Reuters: у війні в Ірані поранено близько 150 військових США
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Щонайменше 150 американських військовослужбовців отримали поранення у 10-денній війні з Іраном.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

«З початку операції «Епічна лють» приблизно 140 військовослужбовців США отримали поранення протягом 10 днів безперервних атак», – заявив головний речник Пентагону Шон Парнелл.

Він сказав, що 108 поранених військовослужбовців вже повернулися до виконання службових обов'язків. Вісьмом тяжкопораненим військовослужбовцям надається медична допомога найвищого рівня.

Пентагон стверджує, що кількість іранських ударів різко скоротилася з початку війни, оскільки американські військові бомбардують іранські запаси зброї та ціляться в обмежену кількість ракетних пускових установок Ірану.

  • Раніше повідомлялось, що шестеро американських військовослужбовців загинули в бою. Ще п’ятеро отримали тяжкі поранення під час спецоперації США «Епічна лють» в Ірані.
  • Американські військові використали боєприпасів на суму понад 5 мільярдів доларів за перші два дні війни проти Ірану.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies