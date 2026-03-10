Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Французький стартап AMI залучає мільярд доларів для розробки ШІ, “здатного розуміти фізичний світ”
Фото: Pixabay

Французький стартап у галузі штучного інтелекту AMI (Advanced Machine Intelligence) залучить 1 мільярд доларів для розробки моделей, “здатних розуміти фізичний світ”.

Про це повідомляє France24.

Співзасновником AMI є колишній головний науковець Meta з питань ШІ Янн ЛеКун.

П’ять інвестиційних фондів забезпечили перший етап залучення інвестицій для AMI, отримавши фінансування від кількох великих груп, зокрема Toyota, Nvidia та Samsung.

Відомі імена в галузі технологій, включно з колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом та засновником Amazon Джеффом Безосом, також долучилися до проєкту.

ЛеКун розповів, що залучить до нього якнайшвидше 20-30 людей. 

Він та ще п'ятеро співзасновників планують прискорити розробку “моделей світу” – систем штучного інтелекту, здатних розуміти фізичне середовище. На відміну від текстових моделей великих мов (LLM), на яких базуються чат-боти ChatGPT та Gemini, такий ШІ має сприймати світ “так, як це роблять тварини та люди”.

За словами президента Франції Еммануеля Макрона, Ян ЛеКун відкриває нову сторінку в історії штучного інтелекту.

Компанія AMI, що базується в Парижі та має офіси в Нью-Йорку, Сінгапурі та Монреалі, оцінювалася приблизно в 3,5 мільярда доларів до цього раунду фінансування.

