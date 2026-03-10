Президент США каже, що це буде подарунком від Сполучених Штатів Китаю та всім іншим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою.

Президент США Дональд Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку.

“Якщо Іран зробить будь-що, що зупинить потік нафти через Ормузьку протоку, Сполучені Штати Америки завдадуть по ньому удару в ДВАДЦЯТЬ разів сильнішого, ніж ті, яких він зазнав досі. Крім того, ми знищимо легко вразливі цілі, що зробить практично неможливим відновлення Ірану як держави. Смерть, вогонь і лють запанують над ними — але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося”, — написав Трамп у TruthSocial.

Він додав, що це буде подарунком від Сполучених Штатів Америки Китаю та всім іншим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою. Президент США висловив сподівання, що цей жест буде високо оцінений.