Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Світ

Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку

Президент США каже, що це буде подарунком від Сполучених Штатів Китаю та всім іншим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку.

“Якщо Іран зробить будь-що, що зупинить потік нафти через Ормузьку протоку, Сполучені Штати Америки завдадуть по ньому удару в ДВАДЦЯТЬ разів сильнішого, ніж ті, яких він зазнав досі. Крім того, ми знищимо легко вразливі цілі, що зробить практично неможливим відновлення Ірану як держави. Смерть, вогонь і лють запанують над ними — але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося”, — написав Трамп у TruthSocial

Він додав, що це буде подарунком від Сполучених Штатів Америки Китаю та всім іншим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою. Президент США висловив сподівання, що цей жест буде високо оцінений.

﻿
