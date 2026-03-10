Президент США Дональд Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку.
“Якщо Іран зробить будь-що, що зупинить потік нафти через Ормузьку протоку, Сполучені Штати Америки завдадуть по ньому удару в ДВАДЦЯТЬ разів сильнішого, ніж ті, яких він зазнав досі. Крім того, ми знищимо легко вразливі цілі, що зробить практично неможливим відновлення Ірану як держави. Смерть, вогонь і лють запанують над ними — але я сподіваюся і молюся, щоб цього не сталося”, — написав Трамп у TruthSocial.
Він додав, що це буде подарунком від Сполучених Штатів Америки Китаю та всім іншим країнам, які активно користуються Ормузькою протокою. Президент США висловив сподівання, що цей жест буде високо оцінений.
- Раніше телеканал CNN повідомив, що Іран планує запровадити «збори за безпеку» для танкерів і суден у Перській затоці. Іранське джерело повідомило телеканалу, що Ормузька протока «закрита», попри заяви Трампа.