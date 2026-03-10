Розробник чат-боту Claude подає до суду на адміністрацію Трампа через визання компанії «ризиковою»

Раніше Трамп розірвав контракт з компанією Anthropic через відмову надати Пентагону необмежений доступ до ШІ-технології.

Компанія Anthropic (розробник чат-боту Claude) у понеділок подала позов проти Міністерства оборони США та інших федеральних відомств через рішення адміністрації Дональда Трампа позначити її як такою, що становить «ризик для ланцюгів постачання». Про це повідомляє CNN.

Цей позов став черговим етапом протистояння між Пентагоном і однією з найвідоміших у світі компаній у сфері штучного інтелекту на тлі спроб Білого дому прискорити впровадження ШІ в урядових структурах.

Зазвичай статус ризикової надають компаніям, пов’язаним із державами-суперниками США. Такий статус впливає на те, як Anthropic може вести бізнес із компаніями, що співпрацюють з Міністерством оборони.

Anthropic стверджує, що класифікація її як ризикової для ланцюгів постачання — а також директива адміністрації Трампа припинити використання технологій компанії федеральними агентствами — є юридично необґрунтованими. У судових документах компанія назвала ці кроки «безпрецедентними та незаконними».

Представник Anthropic заявив: «Звернення до суду не змінює нашої давньої відданості використанню штучного інтелекту для захисту національної безпеки, але це необхідний крок для захисту нашого бізнесу, клієнтів і партнерів. Ми продовжимо шукати всі шляхи врегулювання, включно з діалогом із урядом».

У Пентагоні відмовилися коментувати судовий процес, посилаючись на політику відомства. Речниця Білого дому Ліз Х’юстон заявила, що президент «ніколи не дозволить радикально-лівій компанії диктувати, як має діяти армія».

«Президент і міністр оборони забезпечують американських військових усіма необхідними інструментами для успіху і гарантують, що вони ніколи не будуть заручниками ідеологічних примх керівників Big Tech. За адміністрації Трампа армія підкорятиметься Конституції США, а не умовам використання якоїсь “воук”-компанії ШІ», — сказала Ліз Х’юстон.