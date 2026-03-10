Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Трамп: Путін запропонував допомогу на Близькому Сході, я сказав, що більше користі буде від завершення війни в Україні

Американський лідер вважає, що розмова була "хорошою". 

Трамп: Путін запропонував допомогу на Близькому Сході, я сказав, що більше користі буде від завершення війни в Україні
Дональд Трамп на брифінгу
Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп назвав вчорашню телефонну розмову з Владіміром Путіним “дуже хорошою”. Говорячи перед журналістами в Білому домі він сказав, що йшлося про Україну та Близьких Схід. 

Трамп укотре сказав, що між Путіним і українським президентом є “величезна ненависть”. І вони не можуть зібратися разом.

“Але, я думаю, стосовно цього розмова була хорошою. І, звичайно, ми говорили про Близьких Схід, і він хоче бути корисним. Я сказав: ти міг би бути кориснішим, якби допоміг війні Росії і України закінчитися. Це було б кориснішим”, – сказав Трамп. 

Контекст

Учора президенти США і Росії провели телефонну розмову – першу за тривалий час. 

В грудні вони розмовляли перед зустріччю Трампа із Володимиром Зеленським. А в телефонній розмові влітку минулого року Путін теж пропонував "допомогу" з Іраном. Тоді, за словами Трампа, він теж сказав російському лідеру, щоб той фокусувався на припиненні війни проти України. 

Український президент неодноразово наголошував на готовності сісти за стіл перемовин разом із Трампом і Путіним, але російський лідер не сигналізує про готовність до переговорів у такому форматі.

Натомість три сторони ведуть переговори на рівні делегацій. Останній раунд був перенесений через війну на Близькому Сході. 


﻿
