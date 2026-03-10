Трамп: Путін запропонував допомогу на Близькому Сході, я сказав, що більше користі буде від завершення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп назвав вчорашню телефонну розмову з Владіміром Путіним “дуже хорошою”. Говорячи перед журналістами в Білому домі він сказав, що йшлося про Україну та Близьких Схід.

Трамп укотре сказав, що між Путіним і українським президентом є “величезна ненависть”. І вони не можуть зібратися разом.

“Але, я думаю, стосовно цього розмова була хорошою. І, звичайно, ми говорили про Близьких Схід, і він хоче бути корисним. Я сказав: ти міг би бути кориснішим, якби допоміг війні Росії і України закінчитися. Це було б кориснішим”, – сказав Трамп.

Контекст

Учора президенти США і Росії провели телефонну розмову – першу за тривалий час.

В грудні вони розмовляли перед зустріччю Трампа із Володимиром Зеленським. А в телефонній розмові влітку минулого року Путін теж пропонував "допомогу" з Іраном. Тоді, за словами Трампа, він теж сказав російському лідеру, щоб той фокусувався на припиненні війни проти України.

Український президент неодноразово наголошував на готовності сісти за стіл перемовин разом із Трампом і Путіним, але російський лідер не сигналізує про готовність до переговорів у такому форматі.

Натомість три сторони ведуть переговори на рівні делегацій. Останній раунд був перенесений через війну на Близькому Сході.



