Розвідка: російська влада намагається приховати реальний розмір дефіциту бюджету

Дефіцит бюджету РФ за рік збільшився на 130%.

Фото ілюстративне
Фото: ЦПД

Російська влада намагається приховати реальний розмір дефіциту федерального бюджету, який витрачає кожен третій рубль на війну, а торік зіштовхнувся із суттєвим недобором нафтогазових доходів. 

Про це повідомляє СЗРУ, посилаючись на звіт Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) за минулий рік. 

За оцінками, дефіцит в бюджеті Росії досяг 8,01 трлн рублів замість 5,65 трлн, про які звітував Мінфін окупантів. У порівнянні з 2024 роком дефіцит бюджету РФ, міг збільшитися на 130%.

У лютому нафтогазові компанії перерахували до федеральної скарбниці Росії 423,3 млрд рублів – на 44% менше, ніж минулого року. Обвал сировинних надходжень фіксують другий місяць поспіль.

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу (SIPRI) зафіксував, що Росія є єдиною країною з найбільших постачальників зброї, постачання яких за кордон за останні п'ять років знизилися. 

За підрахунками, російський експорт зброї у 2021–2025 роках знизився на 64%. Таким чином, Росія перемістилася з другого на третє у списку найбільших експортерів зброї. На її частку наразі припадає 6,8% світового експорту основних видів озброєнь.

  • Стан фінансової стійкості регіонів Росії різко погіршився. У 2025 році сукупний дефіцит регіональних бюджетів досяг $19,2 млрд, що у 3,6 рази більше, ніж роком раніше ($5,3 млрд). 
